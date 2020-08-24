بالفيديو.. محمد محيي يطرح أغنية "قضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الثلاثاء 2020/8/25 12:55 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/8/25 12:55 ص بتوقيت أبوظبي

طرح المطرب المصري محمد محيي رابع أغنيات ألبومه الجديد "بتاع زمان" والتي تحمل عنوان "قضية"، عبر موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس. وتقول كلمات الأغنية: "مرفوع عليك قضية.. من قلبي ومن عينيا Advertisements والتهمة ياريت شوية.. دا شروع في قتل حب قلبي دا كتر خيره.. مرضيش يبيع ضميره شوف لك محامي غيره.. يا تعترف بالذنب" وكان محيي قد طرح أول 3 أغنيات من ألبومه المنتظر، وهي "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، والثانية "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، والثالثة "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.



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