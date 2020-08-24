ثريا جبران.. السرطان يخطف الممثلة والوزيرة المغربية السابقة

توفيت، مساء الإثنين، المُمثلة والوزيرة المغربية السابقة ثريا جبران، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأكدت مصادر من عائلة الفنانة والوزيرة السابقة لـ"الخليج 365" خبر وفاة ثريا جبران.

ودخلت "جبران" في وقت سابق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الدار البيضاء، لتلقي العلاج بعد إصابتها بوعكة صحية بسبب مُعاناتها من مرض السرطان، إذ تكفل العاهل المغربي الملك محمد السادس بجميع مصاريف علاجها.

ثريا جبران، واسمها الحقيقي السعدية قريطيف، من مواليد عام 1952، استعارت اسم “جبران” من زوج شقيقتها محمد جبران، بعد أن عاشت فترة طويلة تحت رعايته حين توفي والدها.

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شاركت ثريا جبران كممثلة في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وتعد مؤسسة ورئيسة فرقة "مسرح اليوم"، وهي خريجة تجربة مسرح الهواة بالمغرب، الذي اضطلع بدور مهم في تكوين أجيال من الفنانين المحترفين.

شغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي. لكنها طلبت إعفاءها من المنصب عام 2009 لأسباب صحية.

وحصلت خلال حياتها على وسام الاستحقاق الوطني من الملك الراحل الحسن الثاني، وعلى وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب بدرجة فارس.

كما فازت بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الثانية ٢٠٠٨.