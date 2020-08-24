شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعيش قصة حب مع ميدو عادل بسبب "أمر شخصى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة الشابة شيرى عادل تصوير الحكاية الرابعة من ‏حكايات مسلسل "إلا أنا" والتى تحمل اسم "أمر شخصى"، وتجسد ‏خلال الحكاية شخصية فتاة تقع فى حب شاب ويجسده الفنان ميدو ‏عادل، فى علاقة بها الكثير من المشكلات إلا أنها تكلل بالزواج.‏

‏"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، سيمون، إيهاب ‏فهمى، جمال عبد الناصر، ومعتز هشام ونهال عنبر ونور إيهاب، ‏وعدد من الفنانين الشباب للمشاركة فى الحكاية.‏

وبدأ مخرج الحكاية محمود كامل بتصوير المشاهد الداخلية فى ‏الحكاية، حيث أنتهى المؤلف عمر عبد الحليم من كتابة الـ 10 ‏حلقات كاملة وسلمها للشركة المنتجة‎.‎

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‎"‎أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى ‏الآن عرض حكايتين منهم على قناة ‎ dmc، هما "بنات موسى" ‏بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ومن المقرر ‏عرض الحكاية الثالثة "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع قريبا، كما ‏تم الاستعداد للخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، ‏والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش‎.‎

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم ‏عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018، ‏وشارك فى بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من ‏الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموندأبو ‏عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود ‏كامل. ‏