شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعيش قصة حب مع ميدو عادل بسبب "أمر شخصى" والان مع تفاصيل الخبر
"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، سيمون، إيهاب فهمى، جمال عبد الناصر، ومعتز هشام ونهال عنبر ونور إيهاب، وعدد من الفنانين الشباب للمشاركة فى الحكاية.
وبدأ مخرج الحكاية محمود كامل بتصوير المشاهد الداخلية فى الحكاية، حيث أنتهى المؤلف عمر عبد الحليم من كتابة الـ 10 حلقات كاملة وسلمها للشركة المنتجة.
"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ومن المقرر عرض الحكاية الثالثة "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع قريبا، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.
وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموندأبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.
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