شكرا لقرائتكم خبر عن "كبوه وهتعدى".. أحمد فهمى يؤازر مؤمن زكريا بصورة من تحت البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر، على مؤازرة اللاعب مؤمن زكريا، المصاب بمرض التصلب الجانبى الضمورى، بصورة من تحت البحر، يقلد فيها احتفاله بعد إحراز هدف على أرض الملعب.

ونشر أحمد فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر، خلال قيامه بالغطس، قائلاً:"الصورة دى اتصورتها من 3 سنين .. طول عمرى بحبك يا مؤمن.. ألف سلامة إن شاء الله كبوه وهتعدي وترجع احسن من الأول".



أحمد فهمى عبر تويتر

يشار إلى أن الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، أكد إن مرض التصلب الجانبي الضمورى يصيب حوالى 5 آلاف حالة سنويا على مستوى العالم. وأضاف "حميدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "صعوبة هذا المرض تكمن في عدم وجود سبب يقيني للإصابة به".

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أحمد فهمى يؤازر مؤمن زكريا

وتابع الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا: "مرض التصلب الجانبي من الأمراض غير الشائعة في العالم، فهو يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى ضمور في العضلات".

وأكد أن "الأبحاث أثبتت أن الخلل المناعي قد يكون سببا في الإصابة بالمرض، فضلًا عن أسباب وراثية".

والتصلب الجانبي الضموري هو مرض يصيب الخلايا العصبية الحركية. ترسل هذه الخلايا العصبية رسائل من دماغك إلى الحبل الشوكي ثم إلى عضلاتك، وهو مرض تدريجي، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت.