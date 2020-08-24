شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كريم عبدالعزيز وهند صبرى بعد حصد "الفيل الأزرق 2" 15 جائزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر كلا من النجم كريم عبد العزيز والنجمة هند صبرى، خلال فيديوهين جديدين نشرتهما الإعلامية بوسى شلبى، والذى علقا خلالهما بعد حصول فيلم "الفيل الأزرق2" على أغلب جوائز السينما العربية ACA برئاسة ماجد حسنى، والتي بلغت 15 جائزة.

وقال النجم كريم عبد العزيز خلال الفيديو: "مساء الخير عليكم جميعا أنا بشكركم جميعا وأستاذ ماجد حسنى وزملائى في ترشيحي للجايزة، وأكيد الجايزة لما بتكون زميل ومعاك في نفس الشغل لها طعم، غير الجمهور اللى برده له طعم تانى خالص، أنا بشكركم جدا ودى تانى جايزة السنة دى مع بعض ومتشكر جدا".

فيما قالت النجمة هند صبرى: "أنا بشكر ACA على الجائزة وبشكر الناس اللى صوتت ليا كان نفسى نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جدا، وبشكر كل الناس اللى صوتت لدورى في فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتى المرشحات لأنهم كلهم يستاهلوا، وإن شاء الله السن الجاية نكون مع بعض".

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وكان حفل جوائز السينما العربية انطلقت يوم الجمعة الماضى، وحصل فيلم "الفيل الأزرق 2" على 15 جائزة بتصويت كل العاملين بمهنة التمثيل، حيث حصد النجم كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل دور أول، وحصدت النجمة هند صبرى على أفضل ممثلة دور أول، وحصد الفيلم نفسه على جائزة أفضل فيلم.

كما حصد كلا من مروان حامد على جائزة أفضل إخراج، وأحمد حافظ على جائزة أفضل مونتاج، وطارق مصطفى على جائزة أفضل مكياج، ومحمد حافظ على جائزة أفضل تصفيف شعر، ومحمد عطية جائزة أفضل ديكو، وأحمد المرسى جائزة أفضل تصوير، وأحمد أبو السعد على جائزة أفضل مزج أصوات، وحصدت ناهد نصر الله على جائزة أفضل تصميم ملابس، وحصد أروما على جائزة أفضل مؤثرات بصرية، وحصد هشام نزيه على جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وحصد أحمد مراد على جائزة أفضل سيناريو.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار، وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد ومروان وينس وتامر هشام وولاء الشريف ووأحمد خالد صالح ورمزى لينر ورانيا ملاح واعتمدت أحداثه على الرعب والتشويق أكثر من الجزء الأول.