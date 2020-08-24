شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة عشق".. حنان ماضى على مسرح دار الأوبرا المصرية 3 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة حنان ماضى حفلا غنائيا مساء الخميس بعد المقبل الموافق 3 سبتمبر، بدار الأوبرا المصرية، وتقدم حنان خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغانيها من بينها "شدى الضفاير"،"شباك قديم"،"بأحلم وافتح عنيا"،"ليلة عشق"، "عدى الهوا"،"يا ليل يا عين"،"أمتى الكلام يبتدى"،"عصفور فى ليلة مطر"،"غناك يا بحر" و"البنت اللي سهرانة".

من ناحية أخرى انتهت حنان ماضى من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "رمانك حداق"، وهى من كلمات الشاعر حسن رياض، وألحان على يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد محمود، وهندسة صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأسبوع المقبل على يوتيوب.

وتعد حنان ماضى واحدة من نجمات الغناء اللاتى قدمن العديد من الأغانى المتميزة منذ سنوات طويلة، كما تم الاستعانة بها لغناء العديد من تترات المسلسلات المهمة، ولها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".

يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت من معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثانى"، ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.