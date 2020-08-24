شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يعود للعمل فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين فرحة النجم الحاصل على جائزة الجرامي جاستن بيبر بعد عودته للعمل من جديد بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، وذلك من خلال قيامه بتسجيل أعمال جديدة في استوديو التسجيلات بلوس أنجلوس.

ورصدت عدسات المصورين في موقع الديلي ميل بيبر وهو يرتدي ملابس رياضية وتبدو عليه علامات الفرح والسعادة أثناء خروجه من الاستوديو.

من جانب آخر قرر نجم البوب الشهير جاستن بيبر ألا يترك حقه، وذلك بعد أن تم التشهير به من قبل فتاتين، أكدت كل منهما أن بيبر اغتصبهما، فقد اتخذ نجم البوب البالغ من العمر 26 عاما إجراءات قانونية ضد فتاتين ادعيا أنه اعتدي عليهما جنسيا، وفاز جاستين بيبر بالجولة الأولى في قضية التشهير، حيث منحت محكمة لوس أنجلوس العليا طلب لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" لتحديد الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الحسابات التي وجهت الاتهامات لبيبر، وذلك وفقا لـ NBC News.

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وحسب موقع "ديلي ميل" أن سوف تساعد المذكرة الموجهة لـ"تويتر" فى التعرف عليهم، لكن قد يستغرق الأمر أشهر للحصول على المعلومات.

من جهة أخرى أشار موقع لـ TMZ أن جاستن بيبر يعتقد أن حسابين على وسائل التواصل الاجتماعي ، في الواقع ، يمكن أن يديرهما نفس الشخص ، ويسعى النجم الشهير للحصول على تعويضات بقيمة 20 مليون دولار، بواقع 10 ملايين دولار لكل قصة تشهير نشرت عنه.