في ذكراه.. أفلام تبرأ منها أشرف فهمي: "عندي عقدة الذنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد المخرج أشرف فهمي أحد أهم وأشهر مخرجي السينما المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتمر اليوم ذكرى ميلاد أشرف فهمي الـ 84، إذ إنه من مواليد 24 أغسطس 1936.

ورحل "فهمي" في 25 يناير 2001، عن عمر يناهز 64 عاما.

وتزوج المخرج الراحل من الفنانة نبيلة عبيد، لكنه لم ينجب منها، كما أن ابنته هي الفنانة جالا فهمي.

وفي لقاء قديم له مع الإعلامية سلمى الشماع، خلال تصوير فيلم "لا تسألني من أنا"، قال إنه حياته الفنية مقسمة إلى 3 مراحل، منها المرحلة الأولى مع القطاع العام، ثم المرحلة الثانية هي الاضطرار للعمل مع القطاع الخاص بعد توقف القطاع العام، ووصف هذه المرحلة بالانتشار والضياع.

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وأكد، خلال الحوار، أنه ليس راضيا عن كل أعماله، فالمخرج مثل لاعب الكرة، أحيانا يكون موفقا في مباراة، وأحيانا لا.

وأشار إلى أن هناك أفلام رديئة يريد أن يتبرأ منها، مؤكدا أن مخرجين عالمين لديهم أفلام سيئة أيضا

ومن بين الأفلام التي يرى أنه غير راض عنها: "ميعاد مع سوسو، كرامتي، بص شوف سكر بتعمل ايه"، مشيرا إلى أنه لديه عقدة ذنب بسبب تقديمها.

أشرف فهمي عمل مساعدا للمخرج يوسف شاهين، وقدم عددا من الأفلام الشهيرة مثل "لا تسألني من أنا، ليل وقضبان، مع سبق الإصرار، الشيطان يعظ، اغتيال مدرسة، ولا يزال التحقيق مستمرا، سعد اليتيم، لعدم كفاية الأدلة".