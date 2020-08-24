زوج كارمن سليمان يهاجم أحمد بلال وأسامة حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

شن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، هجومًا على الكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسن .

وكتب جاد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يا جماعة إيه فايدة كلام ناس زي أحمد بلال وأسامة حسن واللي زيهم بجد؟.. إسكتوا بقى..دي مش رياضة كده، ده تعصب، وتعصب دمه تقيل كمان".

وكان اللاعب أحمد بلال قد تعرض لانتقادات واسعة بعد هجومه على لاعب نادي الزمالك مصطفى محمد.

يذكر أن، مصطفى جاد تعاون مؤخرًا مع زوجته كارمن سليمان، حيث تولى إخراج كليب "لينا رقصة" وهي من ألحان عزيز الشافعي.