- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
شن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، هجومًا على الكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسن .
وكتب جاد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يا جماعة إيه فايدة كلام ناس زي أحمد بلال وأسامة حسن واللي زيهم بجد؟.. إسكتوا بقى..دي مش رياضة كده، ده تعصب، وتعصب دمه تقيل كمان".
وكان اللاعب أحمد بلال قد تعرض لانتقادات واسعة بعد هجومه على لاعب نادي الزمالك مصطفى محمد.
يذكر أن، مصطفى جاد تعاون مؤخرًا مع زوجته كارمن سليمان، حيث تولى إخراج كليب "لينا رقصة" وهي من ألحان عزيز الشافعي.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج كارمن سليمان يهاجم أحمد بلال وأسامة حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.