صور.. المخرج رؤوف السيد يتعرض لحادث مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تعرض المخرج رؤوف السيد، لحادث سير مروري أثناء توجهه إلى الساحل الشمالي. وتداول رواد التواصل الإجتماعي، صورًا من الحادث الذي تعرض له المخرج، وظهر بالصور تهشم سيارته وإصابته ببعض الكسور والكدمات.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج رؤوف السيد برنامج "براءة اختراع خورشيد" الذي تم عرضه على منصة "Watch it".

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