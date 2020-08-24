هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن وجود "حملة شرسة" ضد الأهلي وإدارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الحديث عن رد الفعل على نتيجة مباراة الأهلي الأخيرة، والتي خسر فيها أمام نادي الزمالك بنتيجة 3 1اهداف لهدف واحد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "وصلتني أمس رسائل تتكلم عن حملة شرسة ومنظمة للنيل من الأهلي وإدارته..اعتبرتها مبالغات وأن المسألة لا تعدو رد فعل طبيعيا لخسارة الأهلي.. فمن المتوقع أن تتعدد الإنتقادات لفايلر واللاعبين لتبيان أسباب الخسار".

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وتابع: "إلا أنني فوجئت بصدق هذه الرسائل بعد متابعتي لبرامج تجاوزت حدود تحليل مباراة إلى هجوم مباشر وغير مباشر على الإدارة، وكأن الأهلي لم يخسر مباراة بل خسر الدوري، وخسر(الجلد والسقط )".

وأضاف: "وأكد هذا انتقاء الضيوف بما يدعم التوجه.. مع سيل في السوشيال ميديا تبدو فيه بوضوح الاسكريبتات الموزعة.. لم أنزعج.. فليس لهم في الملعب وخارجه إلا خيبة المسعى".