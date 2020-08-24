محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورا من زيارة الفنانة بوسي لقبرها.
وظهرت بوسي في الصور التي نشرها الحساب الخاص بالراحلة عبر إنستجرام، وصورة لقبرها بجانب مصحف كصدقة جارية لها، وعلق الحساب: "بوسي حبيبتي في زيارة مامي الله يرحمها".
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، وافتها المنية يوم 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تزور قبر رجاء الجداوي وتضع صدقة جارية على قبرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.