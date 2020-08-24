بوسي تزور قبر رجاء الجداوي وتضع صدقة جارية على قبرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورا من زيارة الفنانة بوسي لقبرها.

وظهرت بوسي في الصور التي نشرها الحساب الخاص بالراحلة عبر إنستجرام، وصورة لقبرها بجانب مصحف كصدقة جارية لها، وعلق الحساب: "بوسي حبيبتي في زيارة مامي الله يرحمها".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، وافتها المنية يوم 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.