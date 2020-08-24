ليلى علوي في ذكرى رحيل والدتها: "محتاجالك من يوم ما مشيتي كبرت فجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على إحياء ذكرى رحيل والدتها السيدة نيفين علوي الشهيرة بـ"ستيلا"، والتي وافتها المنية يوم 25 أغسطس 2017

ونشرت "ليلى" صورًا لها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل يوم بيعدي عليا وإنتِ مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وإنتِ مش جنبي ناقص، كل لحظة بشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك، بضعف أكتر وبشتاقلك أكتر".

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وتابعت: "من يوم ما مشيتي كبرت فجأة، وحسيت إني طفلة فجأة، كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وإبني، وكل اللي حواليا وآخد بالي من كل التفاصيل لوحدي، وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك، ونفسي بس أسمع صوتك".

وأضافت: "سنة كاملة تانية مرت على فراقك وإنتي لسه وحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم في الدنيا.. وحشتيني يا ستيلا".

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها بطولة الفيلم الفنانة زينة.