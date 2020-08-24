أبرزهم فريد شوقي وأحمد زاهر وكريم فهمي.. فنانون برتبة "أبو البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في الوسط الفني، لقب أكثر من نجم بـ "أبو البنات"، وعملت عدد من "البنات" بالفن، فإحداهن مطربة، وأخرى منتجة، وأخرى ممثلة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز نجوم لقبوا بـ "أبو البنات":

فريد شوقي

الفنان فريد شوقي أنجب 5 بنات، هن "ناهد، مها، عبير، منى، رانيا"، ويعمل بالفن المنتجة ناهد فريد شوقي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي.

نور الشريف

أثمر زواج الفنان نور الشريف والفنانة بوسي، عن ابنتين "سارة"، والفنانة مي نور الشريف.

أحمد بدير

الفنان الكبير أحمد بدير، لديه ابنتين هن "سارة"، و"دعاء".

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أحمد راتب

الفنان الراحل أحمد راتب، أنجب 3 بنات، هن "لميس، لبنى، لميا".

أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر، هو أب لأربع بنات، هن الفنانة ملك زاهر، والفنانة ليلى زاهر، و"منى"، و"نور".

كريم فهمي

الفنان الشاب كريم فهمي، أب لـ 3 بنات، هن "جميلة، كاميليا، ونعومي".

عامر منيب

الفنان الراحل عامر منيب، أنجب 3 بنات، هن المطربة مريم منيب، وزينة، ونور.

سمير غانم

الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز أنجبا الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم.

عمر الحريري

الفنان الراحل عمر الحريري، أنجب 3 فتيات هن الفنانة ميريت الحريري، وبيريهان، ونيفين.