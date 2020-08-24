أوس أوس عن أشرف عبدالباقي: "الأستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عن رأيه في الفنان أشرف عبد الباقي ، حيث وصفه بأنه"الأستاذ".

ونشر أوس أوس، صورة تجمعه به عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأستاذ".

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الفنان أشرف عبدالباقي قدم أوس أوس، ونجوم مسرح مصر، في بداية مشوارهم، للمشاركة في مشروعه الفني، الذي بدأه تحت اسم "تياترو مصر"، ليتغير اسمه بعدها ليصبح "مسرح مصر".

يذكر أن أوس أوس يشارك في مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، وأشعار أيمن بهجت قمر، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.