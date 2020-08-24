شاهد .. هايدي موسى تزيح الستار عن أحدث أغانيها عيشها

كشفت الفنانة هايدي موسى عن أحدث أعمالها الفنية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت هايدي موسى أفيش أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم عيشها، والمقرر طرحها قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنانة هايدي موسى طرحت مؤخرًا كليب بعنوان انا اتعودت، والكليب من إخراج هيفا فقيه، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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