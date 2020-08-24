تامر حسين يطالب جمهوره بعدم التدخل في الصراعات الفنية

طالب الشاعر تامر حسين من جمهوره بعد التدخل في الصراعات الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح تامر حسين قائلًا: ده بوست إنسانى مش فنى ... لـ أصدقاء صفحتى المحترمين .. بعيداً عن أى فن وصراعات كلنا بنى أدمين يغور النجاح اللى يعمل فتن مهما إختلفنا بنتصالح وأهل وعيلة وعيش وملح وذكريات ف مابحبش حد الحقيقة من الجمهور يدخل فى صراعات احنا بنعمل عمل فنى واحنا نفسنا نبسطكم ونسعدكم بعد الأيام الصعبه اللى عشناها فى الكرونه . مهما إختلفنا بنتصالح وأهل وعيلة وعيش وملح وذكريات ف مابحبش حد الحقيقة من الجمهور يدخل فى صراعات احنا بنعمل عمل فنى واحنا نفسنا نبسطكم ونسعدكم بعد الأيام الصعبه اللى عشناها فى الكرونه . وأضاف تامر حسين قائلًا: ماتشغلش بالك مين بارك لمين ؟ ومين بيفرح لمين ؟ مش حاندخل Advertisements جوه النوايا الله أعلم بيها ...اتبسطوا انتوا ب الأغانى وبالنجاح أى خلافات بتتحل ولو بعد وقت .. كل واحد حُر فى اللى يقوله وربنا بيدى كُل واحد على قد نيته جوه النوايا الله أعلم بيها ...اتبسطوا انتوا ب الأغانى وبالنجاح أى خلافات بتتحل ولو بعد وقت .. كل واحد حُر فى اللى يقوله وربنا بيدى كُل واحد على قد نيته وإجتهاده وإخلاصه. وأنهى الشاعر تامر حسين حديثه قائلًا: انا عمرى ما اتمنيت غير الخير للجميع ولكل زمايلى ومابستناش والله حد يفرحلى أو يباركلى غيركم .. وربنا يفرح الجميع ياريت نقفل الموضوع ده من غير إحراج ليا فى أسامى أو أى تفاصيل ... وربنا ينجح الكل ويفرح الكُل امين يارب.

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