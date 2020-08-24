بثت قناة الغد مقطع فيديو يوثق المغنية الأمريكية جنيفر جراوت ترتّل القرآن الكريم بشكل رائع، وهي آيات من سورة القمر، مبدين إعجابهم بطريقة تلاوتها. وأضاف التقرير أن جنيفير جراوت علقت على الفيديو بأنها استغرقت حوالي 28 ساعة لتتعلم هذه القراءة. وأوضحت المطربة الأمريكية أن قراءتها ليست مثالية بنسبة 100% حتى الآن لكنها قررت مشاركة تلاوتها على أى حال. جراوت قالت فى وقت سابق إنها تحب سماع القرآن من القارئ المصري الشهير محمد صديق المنشاوي. وأعلنت إسلامها قبل عدة سنوات وهى متزوجة حاليًا من مطرب مغربي ولها ابنة منه وتعيش فى المغرب. Advertisements واشتهرت جينيفر بعدما شاركت في برنامج أراب جوت تالنت بموسمه الثالث عام 2013. حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية مؤكدة أنها لا تجيد اللغة العربية حينها وأنها تحفظ الكلمات. واستطاعت الوصول إلى نهائيات البرنامج ونالت شهرة واسعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فنانة أمريكية ترتل القرآن الكريم بطريقة مدهشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.