بذكراها.. أمينة رزق صاحبة أطول مسيرة فنية في السنيما العربية

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية ON، تقريرًا عن ذكرى رحيل الفنانة القديرة أمينة رزق، صاحبة أطول مسيرة فنية في السنيما العربية.

ورحلت النجمة امينة رزق في مثل هذا اليوم 24 أغسطس

عام 2003 إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر شهرين مع المرض.

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وولدت في طنطا عام 1910 وأحبت الفن من مشاهدتها السيرك في مولد السيد البدوى، ووقفت على المسرح عام 1922 وهي في

الـ 11 من عمرها.

وقامت بالغناء إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924 حيث ظهرت في مسرحية راسبوتين.

وفي مجال السينما بزغ نجمها كممثلة قديرة تهز لم تتزوج أمينة رزق أبدًا، وكانت تحظى باحترام العاملين في المجال الفني الذين رأوا فيها مثالا للاحتواء والانضباط.