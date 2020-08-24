شاهد.. وجه القمر دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ "لوك" مختلف في تصوير جمال الحريم

بدأت وجه القمر دينا فؤاد تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "جمال الحريم" والمأخوذ من قصص حقيقية عن حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر وجه القمر بـ "لوك" مختلف وجديد جدا عليها، وبدت النجمة فى "الماكياج" وكأنها تظهر فى دور سيدة عجوز، إذ خضعت لعمل ماكياج خاص وصعب لإتقان تجسيد شخصيتها داخل المسلسل.

وأعربت وجه القمر عن سعادتها ببدء التصوير المسلسل الدرامى، وقامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على

موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بلوك الشخصية التى تجسدها خلال السياق الدرامى للعمل وكتبت عليها: "بسم ﷲ توكلنا على ﷲ.. مسلسل جمال الحريم.. مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية".

وتراهن وجه القمر دينا فؤاد على نجاح العمل بصورة كبيرة وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته

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وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت والجثث فى المقابر، ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الإشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة «سينرجي».

يذكر أن آخر أعمال النجمة دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا.