فيديو .. محمد محي يطرح أحدث أغنياته قضية

طرح الفنان محمد محي أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم قضية، وجاء ذلك عبر قناة ميوزك ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية قضية من كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. Advertisements يذكر أن الفنان محمد محي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قلت اخونه، والأغنية من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا أغنية بعنوان، والأغنية من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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