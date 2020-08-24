بكلمات مؤثرة .. ليلى علوي ترثي والدتها

نشرت النجمة ليلى علوي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت ليلى من خلالها برفقة والدتها السيدة نيفين علوي.

ورثت ليلى والدتها في ذكرى وفاتها، قائلة: كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم ، كل فرح ونجاح وانتي مش

جنبي ناقص ، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر ، من يوم ما مشيتي كبرت فجأة ..وحسيت إني طفلة فجأة .

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وأضافت ليلى قائلة: كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وإبني

وكل اللي حواليا واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي .. وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك ..سنة كاملة تانية مرت على فراقك وانتي لسه واحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم ف الدنيا .. وحشتيني يا ستيلا.

يذكر أن السيدة نيفين علوي والدة النجمة ليلى علوي توفيت إثر تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثارها المستشفى، بسبب ضعف في عضلة القلب، تسبب في تدهور بعض وظائف الجسم.