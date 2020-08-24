شاهد. .محمد نور يحتفل بـ مليون مشاهدة لـ أغنيته جاني في ملعبي

كسر الفنان محمد نور حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه كليب جاني في ملعبي ، وجاء ذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وصرح محمد نور قائلًا: أول مليون مشاهده علي اليوتيوب، إن شاءالله الغنوه تكونعجبتكم، أنا بنزل كل الي بتبعتهولي علي الاستوري، شكرًا لكل كلامكم الجميل جمهوري الجميل الي ذوقه دايما عالي، شكرًا وكل الشكر لشركتي علي المجهود الكبيير، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
وعلق الفنان أحمد الشامي عليها قائلًا: مبرووووك يا ميدو يا حبيبي ، أغنية حلوة فعلاً .
يذكر أن آخر أعمال محمد نور أغنية مالك يا ترى، كلمات: أحمد السقا، ألحان محمد نور، توزيع موسيقي محمد علام، مكس و ماستر ياسر أنور، والذي حققت أكثر من 760 ألف مشاهدة فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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