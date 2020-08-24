أكثر من 12 مليون مشاهد تابعوا نهائي دوري الأبطال في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 10:41 مساءً

وفق الأرقام الصادرة عن شركة “ميدياميتري” المختصة بنسب المشاهدة التلفزيونية، فإن 11,4 مليون مشاهد تابعوا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بتتويج بايرن ميونيخ الألماني بلقبه السادس على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر قناة “تي أف 1″، اي ما يقارب 46,2 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين، فيما اعلنت قناة “أم أر سي” المشفّرة أنها استقطبت معدّل 624 ألف مشاهد، ما يعني ان أكثر من 12 مليون مشاهد في فرنسا تابعوا المباراة.

Advertisements

وقد أثبت نهائي دوري أبطال أوروبا أنه حدث رياضي كبير هذا العام، لاسيما أن العديد من المسابقات والمباريات تم إلغاؤها بسبب وباء كورونا. وآخر نهائي شهد طرفاً فرنسياً قبل هذه السنة كان عام 2004 بين موناكو وبورتو البرتغالي، الذي انتهى بفوز الاخير، حيث جذب حينها 11 مليون مشاهد عبر “تي أف 1” اي 44 في المئة من حصة الجمهور.

مع العلم ان المباريات النهائية في دوري الأبطال في السنوات الأخيرة لم تجذب نسب مشاهدة عالية في فرنسا، التي لم يكن فريق فرنسي طرفا فيها (4,2 مليون مشاهد عام 2016 في نهائي ريال مدريد وأتلتيكو الإسبانيين).

نسب المشاهدة الهائلة تعود إلى اوائل التسعينات عندما بلغ مرسيليا الفرنسي نهائي العام 1991 أمام ريد ستار بلغراد الصربي، الذي خسره 3-5 بركلات الترجيح، إذ تابعه حينها 17,5 مليون مشاهد، أي 69,8 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين، في حين شهد نهائي كأس العالم 2018 التي حققت لقبه فرنسا على حساب كرواتيا 19,3 مليون مشاهد عبر “تي أف 1” أي 82 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين.