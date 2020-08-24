تراند اليوم : زوج هالة صدقى يفجر قنبلة: الأطفال عيالي بس هى مش أمهم

توك شو

كشف سامح زكريا زوج الفنانة هالة صدقي، أن طفليه اللذين يعيشان مع الفنانة ليست والدتهما الحقيقية، وهي أول من بدأ باللجوء إلى القضاء، موضحاً: “أنا أعترف أن هؤلاء أولادي بنسبة 100% ولكن هالة ليست والدتهما الحقيقية”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن الفنانة أجرت جراحتين للحمل ولكنهما فشلتا، وزرعت بويضات من سيدة أخرى دون علمي، ولذلك أطالب بتحليل الـ.”DNA .

وأوضح: “أملك كافة المستندات التي تثبت أن الفنانة هالة صدقي أجرت زرع بويضات من سيدة أخرى، وهذا الموضوع لم أكتشفه سوى من شهر ونصف فقط وحدث ذلك في لندن”.

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وأكد: “أستغيث بالنائب العام بإجراء تحليل الـ DNAللفنانة هالة صدقي، والتحفظ على كافة الفيديوهات التي هاجمتني فيها هالة”، مضيفا: “عرضت الصلح على هالة أكثر من مرة ولكنها رفضت وهددتني بالحبس مثلما فعلت مع زوجها الأول”.

كانت الفنانة هالة صدقي أكدت أن الكنيسة ترفض منح أي شخص تصريح زواج إلا بعد التأكد من صحة المقبلين على الزواج، ولذلك تم إجراء كافة التحاليل الطبية قبل زواجها.