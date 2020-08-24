فن ومشاهير

تراند اليوم : رسالة مؤثرة من رضوي الشربيني لوالدها تحت التراب – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني عن دور والدها الراحل في حياتها، وفضله في تكوين شخصيتها.

وغردت الشربيني عبر Twitter قائلة: “الفضل يرجع لأبويا في كل حاجة حلوة، رباني وسترني وأكرمني… أنا خير أبويا مغرقني”.

يشار إلى أن رضوى الشربيني بدأت تقديم الموسم الخامس من برنامجها “هي وبس” على “cbc سفرة” في 13 أغسطس الجاري.

برنامج “هي وبس” برنامج نسائي اجتماعي يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال، وعرض في 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.
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