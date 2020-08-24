تراند اليوم : محمد كيلاني ينشر صورة مع نجله – شاهد

نشر الفنان محمد كيلانى ، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر الكيلاني ، في الصورة بصحبة ابنه وكتب على الصورة معلقًا :”hurraaaay”.

و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

– ما شاء الله ربنا يخليهولك

– قمرين

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– شكلكوا يجنن بجد

وشارك محمد كيلانى في مسلسل “فلانتينو” للزعيم عادل إمام، الذى عرض في شهر رمضان 2020، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.