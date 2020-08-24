تراند اليوم : إتفرج علي تيتا سوسن بدر وهيا بترقص علي بالبنط العريض – فيديو

حققت أغنية “بالبنط العريض” للفنان حسين الجسمي، انتشارًا واسعًا منذ طرحها قبل أيام، حيث حققت نسبة مشاهدة على موقع Youtube تجاوزت الـ 10 ملايين مشاهدة.

وشاركت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها على Instagram، مقطع فيديو وهي تتمايل على أنغام الأغنية وتعلق على جملة “ضحكتك فيها كهربا”، وكتبت معلقة على الفيديو: “حبيتها جدًا”.

يشار إلى أن سوسن بدر شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وكذلك في مسلسل “النهاية” مع يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، باسم مغنيه، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي، من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.

