تراند اليوم : لوك دينا فؤاد في جمال الحريم مفاجأة للجمهور – صورة

بدأت الفنانة دينا فؤاد تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “جمال الحريم” والمأخوذ من قصص حقيقية عن حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر بـ “لوك” مختلف وجديد جدا عليها، وبدت النجمة فى “الماكياج” وكأنها تظهر فى دور سيدة عجوز، إذ خضعت لعمل ماكياج خاص وصعب لاتقان تجسيد شخصيتها داخل المسلسل.

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها ببدء التصوير المسلسل الدرامى، وقامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، بلوك الشخصية التى تجسدها خلال السياق الدرامى للعمل وكتبت عليها :”بسم ﷲ توكلنا على ﷲ.. مسلسل جمال الحريم.. مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية”.

وتراهن دينا فؤاد على نجاح العمل بصورة كبيرة وقت وقت عرضه، حيث يعد مسلسل “جمال الحريم” من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت والجثث فى المقابر، ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الاشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة «سينرجي».

يذكر أن آخر أعمال النجمة دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا.