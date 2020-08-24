تراند اليوم : إتفرج.. إيهاب توفيق يطلق ” هي دنيا” علي اليوتيوب

أطلق الفنان المصري ​إيهاب توفيق أغنية جديدة بعنوان “هي دنيا” عبر “يوتيوب”، من كلمات عوض بدوي وألحان الفنان الراحل أشرف سالم وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

والجدير بالذكر أن آخر فيديو كليب لإيهاب توفيق كان لأغنية “الصيف والبحر” التي أطلقها الصيف الماضي.

ومن ناحية أخرى، يتحضّر توفيق لإصدار أغنية “زحمة الأيام” التي يقدّمها الى جانب الفنانين حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس.

ونشر توفيق صورًا برفقة زملائه على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “‎تحضيرات اغنية (زحمة الأيام) قريبًا مع الحبايب حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس”.