تراند اليوم : سعدون جابر : “وداعا عبد الناصر الحمد”

نعى الفنان العراقي ​سعدون جابى الشاعر الفراتي السوري ​عبدالناصر الحمد الذي نظم له إحدى أجمل أغنياته وأشهرها وهي :””عشرين عام انقضت”.

وشارك جابر صورة جمعته بالراحل في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها :”وأخيرًا ترجل الشاعر الفراتي الكبير : عبد الناصر الحمد. الذي أتحفنا بروائع ستبقى خالدة إلى الأبد. ( عشرين عام / بيتنا المهجور). ومن أعطانا هذه الروائع سيبقى حاضرًا في ضمائرنا. وداعًا عبد الناصر. فإرادة الله. فوق كل إرادة. لك الرحمة وللأهل والمحبين وأصدقائك خالص العزاء.

وكان الحمد توفي أول من أمس في منزله في جرمانا بريف دمشق عن عمر ناهز 62 عاما، وقد غنى له عدد من الفنانين العرب، من بينهم العراقي سعدون جابر، الذي غنى له “عشرين عام” وهي التي كتبها الشاعر قبل نحو عشرين عاماً، كما أن له عددا من الأشعار والدواوين بالفصحى والعامية.