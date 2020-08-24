بالصورة – أنغام تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لطرح أغنية جديدة بعنوان “بحبك وبرتاحلك” عبر المتاجر المنصات الموسيقية الكبرى.

وأعلنت أنغام في الساعات الماضية أن كليب الأغنية سيُعرض لأوّل مرّة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تيك توك” الذي انضمت إليه مؤخرًا، ونشرت البرومو الخاص بالعمل عبر الصفحة.

كما نشرت أنغام البوستر الخاص بالأغنية عبر حسابها في موقع “إنستغرام” ودعت من خلال تعليقها عليه الجمهور لمتابعة صفحتها في “تيك توك”، قائلةً: “شوفوا الإعلان التشويقي الأول لأغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الجديد على”.

يذكر أن آخر أعمال أنغام الفنية، كان ألبوم “حالة خاصة جدًا”، كما قامت بغناء تتر مسلسل “جمع سالم” الذي يحمل اسم “كنا بنضحك” وهو المسلسل الذي لعبت بطولته زينة ومحمد شاهين وتم عرضه شهر رمضان الماضي.