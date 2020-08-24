متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لطرح أغنية جديدة بعنوان “بحبك وبرتاحلك” عبر المتاجر المنصات الموسيقية الكبرى.
وأعلنت أنغام في الساعات الماضية أن كليب الأغنية سيُعرض لأوّل مرّة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تيك توك” الذي انضمت إليه مؤخرًا، ونشرت البرومو الخاص بالعمل عبر الصفحة.
كما نشرت أنغام البوستر الخاص بالأغنية عبر حسابها في موقع “إنستغرام” ودعت من خلال تعليقها عليه الجمهور لمتابعة صفحتها في “تيك توك”، قائلةً: “شوفوا الإعلان التشويقي الأول لأغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الجديد على”.
يذكر أن آخر أعمال أنغام الفنية، كان ألبوم “حالة خاصة جدًا”، كما قامت بغناء تتر مسلسل “جمع سالم” الذي يحمل اسم “كنا بنضحك” وهو المسلسل الذي لعبت بطولته زينة ومحمد شاهين وتم عرضه شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – أنغام تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.