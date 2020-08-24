شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عرض مسلسل "مدرسة الحب 3" لـ جومانا مراد بعد توقف 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل مساء أمس، الأحد، عرض مسلسل "مدرسة الحب 3"، بعد توقف دام لـ3 أسابيع، منذ عرض الحلقة الأولى، لتنتصر جومانا مراد على الأخوين صفوان وأمير نعمو بالطرق القانونية الرسمية، لتثبت فيه أحقية الشركة المنتجة بملكية العمل الفنى، وحرية بيعه وتسويقه، بعدما قام الأخوان بإيقاف عرض المسلسل على إحدى القنوات الفضائية.

وعرضت أمس بداية الحكاية الأولى من "مدرسة الحب 3"، والتي تتكون من 3 حلقات، بطلها النجم أمير كرارة، وبمشاركة محمد لطفى، وصفاء سلطان، ثم تليها الحكاية الثانية المكونة من 8 حلقات، بطلتها الفنانة السورية جومانا مراد، ويشاركها بولنت إينال، ومراد يلدريم.

Advertisements

ويعتبر مسلسل "مدرسة الحب 3" هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور ربيع بسيسو المشرف على الإنتاج الشكر للجهات القضائية والأمنية والإعلامية، بمصر والإمارات، على المجهودات الجبارة المبذولة في سبيل إعادة الحق لأصحابه، محذرًا جميع المؤسسات من التعامل مع الأخوين نعمو، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، بعد ثبوت إدانتهما رسميًا، وصدور أحكام نهائية بالسجن ضدهما.

يذكر أن مسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وصبري عبد المنعم، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.