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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله الزمالكاوى وأزواج بناته الأهلاوية.. خفة دم وكوميديا × صورة والان مع تفاصيل الخبر
ونشر صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة جديدة مع أزواج بناته في حمام السباحة قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وعلق قائلا: "تلبية لرغبة حبيبي الحاج عمرو دخلت مخصوص أطمنكم عليا ولله الحمد صحتي تمام وخلصت الأجازة بسلام والصورة وأنا بنقذ أهلاوي متعصب وورانا متعصب آخر بيضحك والصورة طبعاً قبل الماتش".
يشار إلى أن النجم الكبير صلاح عبد الله انضم لمسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق حيث تم التعاقد رسمياً منذ يومين وتم الاتفاق على التفاصيل النهائية للشخصية التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، كما تجرى مخرجة العمل شيرين عادل فى اختيار باقى الأبطال بعد انضمام ايتن عامر ونضال الشافعى ومحمد مهران وولاء الشريف، والعمل يعتمد على 3 بطلات أمام رزق وجار اختيار البطلة الثالثة للمسلسل.
مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومن المقرر البدء فى تصويره مطلع سبتمبر المقبل لعرضه فى بداية الموسم الشتوى.
وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وعدد من النجوم.
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