شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تكشف كواليس مشاركتها فى فيلم "توأم روحى" بعد طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب طرح فيلم "توأم روحى" التي تشارك في بطولته مع الفنان حسن الرداد وعائشة بن أحمد، وآخرون من إخراج عثمان أبو لبن وتاليف أمانى التونسى .

وأضافت في تصريحات خاصة : الفيلم يعتبر من أقرب الأعمال إلى قلبى خاصة أنه ينتمى إلى نوعية الأعمال الرومانسية الرائعة والتي كتبته مؤلفة شاطرة بحجم أمانى التونسى، مشيرة انها استمتعت بالعمل مع كل فريق العمل وعلى رأسهم حسن الرداد التي جمعت بينهم كيميا أثناء تصويره ومن خلالها ظهر الفيلم فى أفضل مستوى بالإضافة إلى تعاونها مع المخرج المتميز عثمان أبو لبن ودعم السبكى لها ولفريق العمل .

وأشارت أنها كانت تتمنى طرح العمل من شهر فبراير المقبل ولكنه تأجل بسبب غلق السينمات وانتشار فيروس كورونا.

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فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى، ويدور فى إطار رومانسى، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن .

يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الاغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 % فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم .