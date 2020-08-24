شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طرب تجمع رامى صبرى وأحمد جمال على العود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع النجمان رامى صبرى وأحمد جمال فى جلسة طربية بحضور الموزع أحمد إبراهيم والملحن عزيز الشافعى، وغنى الثنائى جمال وصبرى على العود، ومن المقرر أن ينشر نجوم الجلسة خلال الساعات المقبلة فيديوهات يقدمون فيها أغانيهم، عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

وكان رامى صبرى طرح أغنية "خطيرة"، ودخلت الأغنية ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب لتحتل رقم "22"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

بينما كانت آخر أعمال أحمد جمال "من غير مجاملة" التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، وقال جمال إنه قام بعمل الموسيقى الخاصة بالأغنية وأرسلها للشاعر أمير طعيمة الذى أعجبه اللحن وقام بكتابة الكلمات عليه، مضيفا: محمد شفيق الموزع عمل شكل موسيقى جديدة، وأنه فخور بالعمل مع أمير طعيمة.