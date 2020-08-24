شكرا لقرائتكم خبر عن حفل عمرو دياب وأول مهرجان مصرى فى زمن كورونا فى موجز الفن من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا إخباريا جديدا أعده رامى نوار وقدمه حور محمد ورامى الحلوانى، لاستعراض أبرز الأخبار الفنية محليا وعالميا على مدار الساعة. وتناول الموجز، الإعلان عن افتتاح الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى بالمسرح القومى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ليكون أول مهرجان مصرى يتم افتتاحه فى زمن كورونا، المهرجان هيكرم فى دورته المقبلة أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز فى مجال المسرح، منهم أسم الناقد الراحل الدكتور حسن عطية، واسم المخرج الراحل منصور محمد، واسم أستاذ الإخراج الراحل د.سامي صلاح، والمخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو"، من فرنسا المخرج "برونو ميسا".

كما جاء في الموجز، تواصل شركة "سيتى إيدج" تحضيراتها لحفل الهضبة عمرو دياب، التى سيقام بمدينة العلمين الجديدة الجمعة القادمة، تحت رعاية وتنظيم شركة "تذكرتى"، وهيقدم الهضبة في الحفلة عدد من أغانيه الجديدة مثل "أماكن السهر"، و"مالك غيران"، و"يابلدنا يا حلوة"، والتى حققت نجاحاً كبيراً مؤخراً.. "الهضبة" عمرو دياب، طرح مؤخراً أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، وحققت نجاحاً كبيراً، خاصة أن الاغنية تم تصويرها بالساحل الشمالى .

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وتضمن الموجز، بعد أيام، من طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" مع حمو بيكا، عاد "عمر" للتعاون مرة أخرى مع حسن شاكوش، وأعلن عمر عن طرح ديو جديد، مع المطرب حسن شاكوش، يحمل اسم "هنعمل لغبطيطة"، ونشر عمر كمال عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له مع حسن شاكوش، وعلق عليها قائلا "بكرة التلات الأغنية هتنزل.. كام واحد مستنى"، الأغنية الجديدة، تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما.

النجمة شيرين عبد الوهاب أعربت عن سعادتها لسؤال الكثير من محبيها عليها والاطمئنان على صحتها، وأعلنت عن تحضير لألبوم جديد ولم تكشف عن أى تفاصيل أخرى، وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر، وقالت: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريننى طول الوقت وبتسألوا عليا وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن"لترد عليها النجمة منة شلبى، قائلة:" انتي الحب الكبير اوي وحشتي حبايبك كلهم".

أما المطربة أنغام كشفت عبر حسابها الشخصي بتطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك عن الملامح الأولى لكليبها الجديد "بحبك وبرتحلك"، اللى هتطرحه الفترة الجاية، وظهرت أنغام في الفيديو القصير الذي نشرته منذ قليل عبر مختلف حساباتها الشخصية، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض وتسير على ضفاف إحدى الشواطئ، لتعلن عن اقتراب طرح الكليب رسمياً.. أنغام أعلنت مؤخراً، عن عمل جديد يجمعها برئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ.

النجم اللبنانى راغب علامة، جدد هجومه على الحكومة اللبنانية والسياسيين فى لبنان بسبب طريقة التعامل مع كارثة انفجار مرفأ بيروت، وقال "راغب علامة"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "الطبقة السياسية تتعاطى مع جريمة انفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل فى اسرائيل وليس في بيروت! الضحايا والجرحى والمتضررون ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر ! المحاكمة أصبحت إعلامية وكل طرف يستعمل اتباعه لإبعاد التهمة عنه. لكل يحاول تمييع وتضييع الحقيقة وإبعاد المسئولية عنه! مجرمون وقتلة".