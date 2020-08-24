شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرح كليب "أماكن السهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر كليب "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد ساعات قليلة جدا من طرحه صباح اليوم الإثنين، والذى كان مفاجأة كبيرة لجمهوره خاصة بعد طرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

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وتعد هذه الأغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب باطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكة الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل، كما أعلن أيضا عن إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.