شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET لكريستوفر نولان يحقق أرقاما قياسية فى شباك التذاكر التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جائحة فيروس كورونا التي فرضت الكثير من الإجراءات الاحترازية على الكثير من دول العالم، لم تكن بذلك السوء الذي توقعته شركات الإنتاج العالمية، بعد أن خالف فيلم TENET الجديد للمخرج العالمي كريستوفر نولان التوقعات بحصده لإيرادات ضخمة في العرض التجريبي الأول له في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لتقارير أجنبية نقلتها صحيفة فاريتي، فإن فيلم TENET الجديد نجح في تحقيق حوالي 368 ألف دولار يوم السبت الماضي و347 ألف دولار يوم الأحد بعد ان تم عرضه في 590 شاشة عرض في كوريا الجنوبية، ليحتفل المرتبة الثانية بعد فيلم Deliver Us From Evil الذي حقق حوالي 4.14 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولي من عرضه.

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يذكر أن فيلم " Tenet " من تأليف و إخراج كريستوفور نولان ، و يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن و آرون تايلور جونسون و كليمونس بوزاى ، و غيرهم .

وتدور احداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله ، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار .

و كان فيلم " Tenet " قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .