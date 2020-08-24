شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ توم كروز يقفز من دارجة نارية فى الهواء على ارتفاع 500 قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن النجم العالمى توم كروز أنه يؤدى مشاهد الأكشن الصعبة، حيث ظهر يقفز من دراجة نارية في الهواء أثناء تصوير مشاهد من الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة على ارتفاع 500 قدم من أعلى منحدر بطول 650 قدما.

وذكرت جريدة مترو البريطانية أن توم كروز، البالغ من العمر 58 عاما، يقوم بتصوير بعض مشاهد الأكشن الأسبوع الماضى فى أوكسفورد دشاير بالمملكة المتحدة.





وأوضح التقرير أن توم كروز ارتدى بدلة راكبي الدراجات النارية الواقية، وقفز من الدراجة النارية من أعلى منحدر بطول 650 قدمًا.

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وتابع التقرير أن "توم" بقى مثبتا في الهواء بواسطة أسلاك الأمان، ولكن الدراجة النارية اشتعلت فيها النيران، حيث تحطمت على بعد أمتار قليلة، حيث كان من المفترض نزوله على وسائد مبطنة.

ولم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها النجم توم كروز في لقطات من كواليس تصوير مشاهد الجزء السابع من سلسلة أفلام الأكشن "مهمة مستحيلة"، حيث نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية فيديو يركب من خلالها دراجة نارية على منحدر كبير، بينما يطير في الهواء.

وذكر التقرير أنه يعتقد أن يكون راكب الدراجة النجم العالمى توم كروز خلال تصويره الجزء السابع من فيلم "مهمة مستحيلة"، بينما أحاطت به طائرات دون طيار لتصوير اللقطات التى كان يطير في الهواء بعيد عن المنحدر.