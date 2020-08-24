شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يتصدر بـ"البنط العريض.. اقترب من 14 مليون مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ أسبوع من 14 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، والتي تصدرت منذ نزولها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما .

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وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".

وعلى الجانب الآخر كان بعض مرتادى السوشيال ميديا قد ربطوا بين تغريدة لحسين الجسمى وانفجار مرفأ بيروت، وحاول تشويه صورته والايحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، ولكن سرعان ما دشن عدد من المغردين، هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التى تعرض لها، كما تضامن معه عدد كبير من النجوم.