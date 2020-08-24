شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحيى ذكرى وفاة والدتها × 5 صور نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى رحيل والدتها، بكلمات مؤثرة، علقت بها على مجموعة من الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام"، وذكرت ليلى علوى والدتها، أيامها وسعادتها معها، وشعورها حينما غادرت الدنيا، حيث قالت ليلى علوى، "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وانتي مش جنبي ناقص ، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر ، من يوم ما مشيتي كبرت فجأة".



ليلى علوى فى طفولتها



ليلى علوى ووالدتها ستيلا

وتابعت ليلى علوى، "حسيت إني طفلة فجأة .. كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالى من نفسى وإبنى وكل اللى حواليا واخد بالى من كل التفاصيل لوحدى .. وحسيت إنى طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك ..سنة كاملة تانية مرت على فراقك وانتى لسه واحشانى ولسه محتاجالك يا أعظم أم فالدنيا .. وحشتيني يا ستيلا".

Advertisements



ليلى علوى ووالدتها فى صورة قديمة



ليلى علوى ووالدتها

وكانت ليلى علوى، قد شاركت عبر حسابها بموقع تويتر، صورًا من مراحل حياتها العمرية المختلفة والعائلية ومن كواليس أعمالها، احتفالاً باليوم العالمى للتصوير.



قبلة لوالدة ليلى علوى

وكتب الفنانة ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر: "في كل صورة اتاخدت الزمن وقف عندها وفكرنا دايمًا بوقت حلو لحظة ونس ضحكة عفوية لمة وصحبة في اليوم العالمي للتصوير شكرًا لكل صورة حلوة سابت لنا ذكرى يوم جميل ولمة عمرها ما تتنسى".