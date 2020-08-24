شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Dynamite يحقق رقما قياسيا جديدا بـ177 مليون مشاهدة فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق BTS الكورى نجاحا كبيرا بكليب "Dynamite"، وهى الأغنية التي حققت 177 مليون مشاهدة فى 3 أيام متصدرا الترند رقم رقم 5 بعدما تصدرت الترند رقم واحد على يوتيوب في أول 24 ساعة محققا رقما قياسيا جديدا.

الفريق الكورى BTS يسعى حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث يمتلك BTS جدولا مذهلا يظهر الأحداث التى سيحرص جمهور هذا الفريق على متابعتها سواء من إطلاق أعمال فنية أو التواجد بالحفلات أو البرامج، ويبذل الفريق مجهودا كبيرا فى وضع خطة مهمة للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة "Dynamite"، وهى أغنية من ألبومهم المقبل الذى لم يعلن الفريق عن اسمه حتى الآن أو موعد إطلاقه.

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وفى سياق مختلف تبرع الفريق بمليون دولار أمريكى، وذلك لحركة Black Lives Matter المناهضة للعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، وهى الحركة التى نشطت؛ بسبب مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، وذلك بعدما قامت بالتعامل معه بعنف أثناء القبض عليه.

وأعلن فريق BTS تأجيل جولته الغنائية فى أمريكا الشمالية، وذلك بسبب الأزمة الصحية الحالية التى تجتاح العالم مؤخرا فى سانتا كلارا فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن سابقا أعضاء الفريق الكورى BTS أنهم ألغوا اربع حفلات ضخمة.

وظهر الفريق مؤخرا خلال المشاركة فى البرنامج التليفزيونى الأمريكى الشهير "the Late Late Show" مع المذيع جيمس كوردن على قناة cbs، وذلك بحلقة خاصة حملت اسم "Home Fest coronavirus"، وهى من أجل دعم فكرة الحجر المنزلى الذاتى خوفا من تفشى فيروس كورونا وقدم الفريق الغنائى المكون من 7 أعضاء أغنية "Boy With Luv".