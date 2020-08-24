شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لمحمد رمضان من جمهوره فى الساحل الشمالى: نمبر وان الأصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة متابعيه جانبا من استقبال جمهوره له أثناء ظهوره في الساحل الشمالي لقضاء عطلته الصيفية، ونشر رمضان مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو بداخل سيارته في احدى قرى الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ويظهر من نافذة السيارة عدد كبير من جمهوره الذين رددوا "نمبر وان الأصلي"، وسط تجاوب كبير من رمضان معهم.

وكان قد احتفل رمضان منذ أيام، بعيد ميلاد عاهل الغرب، الملك محمد السادس، الذي يوافق يوم 21 أغسطس، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب رمضان قائلا: "عيد ميلاد سعيد ملك المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي".

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ويشارك رمضان متابعيه من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا بفيديوهات وصور من أجازته، مثلما حصل مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر أحدث صورتين له وهو فى عرض البحر، وظهر خلال الصور وهو يرتدى نظارته الشمسية أثناء تواجده فى البحر.