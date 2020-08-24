شكرا لقرائتكم خبر عن "كشاف حرامية" فيلم جديد بطولة حسن الرداد وكريم فهمى وحميدة وعمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج أحمد خالد موسى، التحضيرات والاستعدادات الخاصة بفيلمه الجديد "كشاف حرامية"، المقرر طرحه بدور العرض في صيف 2021، من تأليف مصطفى جمال هاشم، حيث تعد التجربة الجديدة التى يقدمها أحمد خالد موسى في السينما بعد فيلم "30 مارس"، الذى يصوره حالياً .

وعلم ”الخليج 365” أن الشركة المنتجة تعاقدت بشكل رسمي مع كل من النجوم كريم فهمى، حسن الرداد، محمود حميدة عمرو عبد الجليل، حيث من المقرر أن تتعاقد الشركة أيضاً مع عدد من النجوم، خلال الأيام المقبلة، ومنهم نجمتان سيتم الإعلان عنهما قريباً.

يشار إلى ان المخرج أحمد خالد موسى يصور حالياً فيلمه الجديد "30 مارس"، ويشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف حميد المدنى.

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يذكر أن حسن الرداد يعرض له حالياً فيلم "توأم روحى"، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى، ويدور فى إطار رومانسى، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن .

اما كريم فهمى فينتظر عرض فيلمه الجديد "ديدو"، والذى انتهى من تصويره الفترة المقبلة، إخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، وتدور في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.