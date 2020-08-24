جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو تثير الجدل مجدداً حول زواجهما.. ما الجديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:45 مساءً - لا تخلو علاقة كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز من الشد والجذب في مسألة زواجهما التي توقعها الملايين من المعجبين أن تتم في عام 2019 ،ولم يتم الزواج،وتم نشر شائعات عن زواج سري،وتم تكذيبه،وعادت مسألة زواجهما سراً لتتردد هذه المرة لكن عن طريق جورجينا نفسها،كيف؟

حيث نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز حبيبة أسطورة كرة القدم "كريستيانو رونالدو"، البالغة من العُمر 26 عامًا، يوم أول أمس السبت 22 آب- أغسطس 2020 الجاري، صورةً جديدة عبر حسابها على إنستغرام، والذي يصل عدد متابعيها فيه إلى حوالي 20.4 مليون مُتابع ومتابعة حول العالم، أثارت من خلالها مجدداً الشكوك حول خطبتها من كريستيانو رونالدو،وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

ظهر الحبيبان في الصّورة التي التقطت وقت الغروب في وضعيةٍ رومانسية، حيث أمسك رونالدو المُبتسم يد حبيبته ذات النظرة الجدّية، ولف يده الأخرى حول خصرها بينما كانا ينظران إلى عدسة الكاميرا برومانسية فائقة خلال عطلة لهما في جزر الريفيرا الفرنسية على متن يخت فاخر تصل قيمته إلى 5.5 مليون جنيه استرليني "،بعد رحلة سياحية واسعة شملت دول أوروبية عديدة.

أثارت حركة كريستيانو بتخبئته يد جورجينا وفيما إذا كانت ترتدي خاتم خطوبةٍ أم لا شكوك الجمهور حول ارتباطهما رسميًا .

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جورجينا وكريستيانو رونالدو



وأضافت جورجينا رودريغز تعليقاً غذى بقوة إحتمال خطبتهما أو زواجهما سراً،وقالت في التعليق الذي نشرته في أسفل الصورة، وهو "نعم" ،و أرفقته بإيموجي الوردة الحمراء.

وبسبب رومانسية الصورة والتعليق أسفلها وتغطية إصبع رودريغز، ما كان من الجمهور إلّا أن يؤكد خطوبة الحبيبين، حيث كتب أحد المتابعين "ماذا تقصدين بنعم؟"، وعلّق آخر "يا إلهي. هل هذا ما نعتقده جميعًا" مُضيفًا إيموجي خاتم الخطوبة، وقال ثالث "هل أنتِ مخطوبة؟".

وحصدت هذه الصورة الرومانسية 4 ملايين و200 ألف مشاهدة وإعجاب على حساب جورجينا في "أنستغرام" وحده.

ويقضي حالياً كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا وأطفالهما ألانا ماريا (عامان)، وكريستيانو الأصغر (10 أعوام)، والتوأم إيفا وماتيو (3 أعوام) إجازةً سعيدة وفاخرة في جُزر إيبيزا الإسبانية، و شواطىء سانت تروبيز وموناكو الفرنسية.

إذ إنّ جورجينا تُشارك الكثير من صورها على إنستغرام من رحلة عائلتها الخاصة هناك،حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.



كريستيانو رونالدو أب لأربعة أطفال من دون زواج



والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو أباً لأربعة أطفال من دون زواج،فأنجب كريستيانو رونالدو جونيور "10 أعوام" عن طريق أم بديلة وحصل على حق حضانته كاملة منها ثم تعمد إخفاء هويتها،ثم أنجب طفليه التوأم إيفا وماتيو "3 سنوات" أيضاً عن طريق أم بديلة أخرى عام 2017 في الولايات المتحدة،ثم أنجب ابنته آلانا مارتينا "عامان" في نوفمبر 2017 من حبيبته الحالية جورجينا رودريغز،التي كانت تعمل كمساعدة مبيعات في متجر حين رأت كريستيانو رونالدو في يونيو 2016 ووقعا في حب بعضهما من النظرة الأولى،واعترفت جورجينا بذلك في مقابلة.

ومازالت الشكوك والشائعات والإحتمالات حول زواج كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغز مستمراً حتى إشعار آخر.