أحمد السيسي يتعاون مع المخرج أحمد حسني في كليب جيش بلادي

يتعاون الفنان أحمد السيسي مع المخرج أحمد حسني لأول مرة، وذلك من خلال كليب جيش بلادي، والمقرر طرحه قريبًا. وكليب جيش بلادي من إخراج أحمد حسني، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع عمر مصطفى ومودي منير، وإنتاج محمد السيسي، وإشراف فني منى زهران، وإشراف عام أحمد Advertisements عمرو. عمرو. يذكر أن الفنان أحمد السيسي طرح مؤخرًا كليب بعنوان أحلامي بسيطة، والكليب من إخراج هشام عبد العزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع وجدي الفاوي، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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