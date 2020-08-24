شاهد..محمد محمود عبد العزيز يتناول العشاء برفقة نجوم الفن

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له برفقه أصدقائه من نجوم الفن، جاء ذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد على الصورة قائلًا: شكراً جزيلًا على العشاء الرائع، والليلة الجميلة صديقي العزيز، يارب دايماً متجمعين على الخير، وقد تفاعل معه الكثير

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من متابعيه عبر التعليقات.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل قيد عائلي، بطولة: صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.