إيهاب توفيق يكشف سبب رفضه طرح كليب هي دنيا

أصدر النجم إيهاب توفيق بيانًا بشأن كليب هي دنيا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء البيان كالآتي: توضيح هام .. نظراً لاهتمام السوبر ستار إيهاب توفيق على ما يتم تقديمه من محتوى لجمهوره الغالى.

‎نعتذر لمحبي السوبر ستار إيهاب توفيق.



‎وذلك لعدم طرح أغنية هي دنيا بصيغة الفيديو كليب و طرحها فقط بصيغة الفيديو ليركس؛ وذلك لأن الفيديو كليب كان دون المستوى المتوقع فنياً و إخراجياً و به أخطاء كثيرة ولا يليق بتاريخ الفنان إيهاب مع العلم انه تم محاولة تصوير و إضافة مشاهد جديدة و محاولة

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لإعادة المونتاج لرفع مستوى الفيديو و لكن للأسف لم يتم ذلك لضعف المشاهد المتاحةو نظراً لظروف سفر الفنان و إلتزاماته الفنية و عدم تواجده فى البلاد.

نتمنى أن تنال الأغنية إعجابكم و القادم اقوى و أفضل بإذن الله.

يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هي دنيا، والأغنية من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.