شاهد.. أحدث ظهور لـ إنجي وجدان على الشاطئ

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة لها على إحدى الشواطئ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت إنجي عليها قائلة: إنتي جميلة زي ما إنتي، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها غبر التعليقات. إنتي، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها غبر التعليقات. Advertisements يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان الجزء الثاني من مسلسل واكلينها والعة، بطولة أيتن عامر، مي سليم، درة، حسن الرداد، شريف رمزي، تأليف سمر طاهر و رأفت رضا، وإخراج تغريد العصفوري، والذي حقق نسبة نجاح عالية عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية في موسم رمضان الماضي. والعة، بطولة أيتن عامر، مي سليم، درة، حسن الرداد، شريف رمزي، تأليف سمر طاهر و رأفت رضا، وإخراج تغريد العصفوري، والذي حقق نسبة نجاح عالية عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية في موسم رمضان الماضي.

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